أخبار الهلال اليوم | الفوز الصعب على الرائد .. وقرار لوشيسكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يحقق فوزًا صعبًا على نظيره الرائد

حقق نادي الهلال فوزًا صعبًا على نظيره الرائد، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد أحرزه علي البليهي.

علي البليهي تمكن من إحراز الهدف في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعد مباراة عصيبة قدم فيها الرائد أداء دفاعي قوي جعل الوصول للمرمى أمام الهلال صعبًا للغاية.

المزيد من الفرق

وواصل الهلال تصدره لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة بعد مرور 7 جولات من المنافسات حيث حقق 6 انتصارات وتعادل وحيد.

لوشيسكو: اللاعبون ظهروا بروح البطل

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال على تميز لاعبيه وظهورهم بروح الأبطال أمام الرائد بعد فوزًا صعبًا.

وقال لوشيسكو عقب اللقاء إنهم سيطروا على اللقاء وتحكموا في مجرياتها ولكن لم يسجلوا مبكرًا.

وأضاف: "الأهم هو تحقيق نقاط المباراة وهو ما وصلنا إليه في النهاية، والفارق مع المنافسين شيء إيجابي لتقليل الضغوطات على اللاعبين".

وقرر لوشيسكو عقب اللقاء منح اللاعبين راحة يومين عقب تحقيق الفوز على الرائد.

علي البليهي: تمركزنا أعطانا فرصة للتصدي لمحاولات الرائد

تحدث علي البليهي مدافع فريق الهلال عن هدفه في مرمى الرائد ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف البليهي كتب الفوز للهلال وحافظ على صدارة فريقه ووسع الفارق مع منافسيه خلال الموسم الجاري.

وقال البليهي في تصريحات عقب اللقاء: "التمركز الجيد مكنا من السيطرة على لاعبي الرائد، وعانينا بعض الشيء في الكرات المرتدة".

وأضاف: "نتائج الفرق الأخرى لا تهمنا، أهم شيء أمامنا هو توسيع الفارق مع أقرب المنافسين".

كنو يكشف سبب تأخر الفوز على الرائد

تحدث محمد كنو لاعب وسط فريق الهلال عن صعوبة الفوز على الرائد في لقاء اليوم، وكشف سبب تأخر الهدف.

وقال كنو في تصريحات عقب اللقاء: "فريق الرائد قوي دفاعيًا، وهذا ما تسبب في تأخير الفوز، ولكن لا يوجد صعبًا أمام الهلال".

الشباب يستهدف ضم مهاجم الهلال

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الشباب يستهدف ضم عمر خربين مهاجم الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت أن الشباب يريد دعم الهجوم بمهاجم جديد بعد المستوى المخيب لمهاجمه ماخيتي ديوب، وقد وقع خيار النادي على السوري خربين لجودته وقدرته اللعب في أكثر من مركز في الهجوم وخبرته الجيدة في الدوري السعودي.

وتنوي الإدارة الشبابية الحديث مع نظيرتها في الهلال لضم اللاعب بالإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده.

الهلال يصل بريدة دون الثلاثي المصاب

واصلت بعثة الهلال مساء أمس إلى بريدة لمواجهة الرائد اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي، وقد تواجد سيباستيان جيوفينكو ضمن اللاعبين بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الفتح.

البعثة وصلت دون الثلاثي المصاب عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان وجوستافو كويلار، حيث يُواصل الثلاثة العمل ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية المختلفة.

الهلال يرتدي قميصه الجديد في يناير القادم

قالت صحيفة الرياضية السعودية أن قميص الهلال الجديد لموسم 2020-2021 سيظهر للعلن في يناير القادم، إذ منحت إدارة النادي مواققتها النهائية لشركة STEAM على التصميم النهائي للقميص الأساسي والاحتياطي للفريق.

وأضافت أن القميص الأساسي سيكون باللون الأزرق فيما سيغلب اللون الأبيض على القميص البديل.

وأوضحت الرياضية أنه سيتم طرح القمصان للبيع عبر متجر النادي فور الكشف الرسمي عنهم.

صفقات بالملايين .. ماذا قدم الوافدون الجدد في انطلاقتهم بالدوري السعودي؟