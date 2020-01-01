أخبار الهلال اليوم | العودة للتدريبات واقتراب صفقة محلية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ...

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استخدام العربية دعمًا للغة على قمصان لاعبي الدوري السعودي في الموسم الجديد

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قرار بظهور أسماء اللاعبين في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باللغة العربية.

قمصان الأندية في الموسم الجديد 2020 – 2021 ستظهر عليه الأسماء بالعربية دعمًا للغة خلال الوقت الحالي، وحرصًا من الوزارة على دورها. (طالع التفاصيل)

الهلال يعود للتدريبات غدًا

يعود فريق الهلال غدًا الأربعاء إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التي أعطاها لهم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

ويظهر الهلال في مران الغد مكتملًا بعد 28 يومًا بدون اكتمال بسبب الإصابات المتتالي، بالإضافة لأزمة كورونا التي ضربت الفريق بالدوحة.

وكان الهلال قد تم استبعاده من دوري أبطال آسيا بسبب عدم اكتمال نصاب الفريق القانوني في لقاء شباب الأهلي بختام دور المجموعات بعد تجاوز حالات كورونا 30 حالة في البعثة بشكل كامل.

الهلال يقترب من الطريس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فواز الطريس لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي اقترب من الانضمام للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية تدعيمًا للفريق قبل الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" أن الهلال قطع شوطًا كبيرًا مع نادي الاتفاق حول الحصول على خدمات الطريس خلال الصيف الحالي.

الاتحاد يسعى لضم مدافع الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد السعودي يسعى للحصول على خدمات عبدالله الحافظ لاعب الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما جاء في تقارير سعودية أن إدارة النادي تنتظر رد عبدالله الحافظ خلال الساعات المقبلة من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ودخل عبدالله الحافظ في الوقت الحالي الفترة الحرة في عقده مع الهلال أي لديه الحق في التفاوض من أجل الانضمام لفريق آخر.