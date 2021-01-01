أخبار الهلال اليوم | سخرية من الدعيع وحقيقة مفاوضات ماندجوكيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فيديو | "سامي الجابر عامل مشترك في كافة مشكلات الهلال"

يرى الإعلامي عبد العزيز المريسل أن سامي الجابر؛ مدرب الهلال السعودي الأسبق ورئيسه، هو من خالف ما اعتاد عليه الزعيم، إذ سرب مشكلات النادي إلى الإعلام، لكن لا ينتقده إعلام الزعيم خوفًا من جماهيريته. ( طالع التفاصيل )

بعد أن استفزه .. تركي آل الشيخ يسخر من الدعيع بـ"سقطة" كوريا

وقعت محادثة طريفة بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومحمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي التاريخي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ( طالع التفاصيل )

مهاجم برازيلي يظهر على رادار الهلال لضمه في الصيف

كشفت تقارير صحفية، أمس الثلاثاء، عن تحركات جديدة لإدارة الهلال من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للموسم الجديد. ( طالع التفاصيل )

خاص | عرض ماندجوكيتش على الهلال ولكن "مواصفاته لا تنطبق مع الشروط"

ترددت أنباء كثيرة في الساعات الماضية عن دخول مسؤولي نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش؛ مهاجم إي سي ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل. ( طالع التفاصيل )

كيف تشاهد مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أجمك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟ ( طالع التفاصيل )

ما بين رد الاعتبار وإنقاذ الموسم .. "هدف" آسيوي واضح للأندية السعودية

لا صوت يعلو فوق صوت دوري أبطال آسيا ابتداءً من الغد، مع انطلاق دور المجموعات بالبطولة الكبرى في القارة الصفراء، بمشاركة أندية لها قيمتها تتنافس على الذهب من أجل الوصول للعالمية. ( طالع التفاصيل )