أخبار الهلال اليوم | السبب الأهم لضعف الهجوم، ووعد البريك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الممر الشرفي من لاعبي الهلال والباطن يحصد إعجاب الجميع

أبدى العديد من المحللين والنقاد والصحفيين والجماهير تقديرهم وإعجابهم الشديد بالممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الهلال والباطن قبل مباراتهم معًا في الدوري السعودي للبطل الأولمبي طارق حامدي.

جانب من الممر الشرفي للبطل #طارق_حامدي عقب تتويجه مؤخرًا بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 🤩⤵️. #الهلال_الباطن #قنوات_SSC pic.twitter.com/gCrf47WhR7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2021

حامدي حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وقد حرص لاعبو الفريقين على تحيته وتهنئته على هذا الإنجاز الكبير.

البريك: أعد الجماهير بالتعويض

أبدى محمد البريك مدافع الهلال استياءه من التعثر بالتعادل السلبي أمام الباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، لكنه شدد على أن المشوار مازال طويلًا.

وأضاف في تصريحاته للناقل الرسمي "التعادل بالنسبة للهلال خسارة، سنحت لنا عدة فرص في الشوط الأول لم نستغلها جيدًا ورفعنا النسق في الشوط الثاني لكن أيضًا لم نستغل الفرص، الدوري مازال طويلًا وأعد الجماهير بالتعويض في القادم".

جارديم يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة ليوناردو جارديم منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام استغلالًا لتوقف الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا.

وأوضح حساب الهلال الرسمي على تويتر أن التدريبات ستُستأنف يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

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