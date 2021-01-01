أخبار الهلال اليوم | جيوفينكو يتخطى لاعبي يوفينتوس ومفاجأة بالقائمة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فيديو | ميكالي: عملنا أسبوع كامل للفوز أمام القادسية

أوضح روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن الفوز أمام القادسية احتاج منه العمل لمدة أسبوع كامل، للتدرب على طريقة تسجيل الهدف. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. الهلال يعلن قائمته المشاركة بدوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي روجيرو ميكالي، عن قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستنطلق خلال شهر إبريل المقبل. ( طالع التفاصيل )

متفوقًا على لاعبي يوفنتوس وتشيلسي .. جيوفينكو بقائمة أعلى الإيطاليين أجرًا في العالم

تفوق النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال السعودي، على عدد كبير من مواطنيه حول العالم، بعدما احتل مركزًا متقدمًا في ترتيب أعلى الإيطاليين أجرًا في العالم، ونستعرض سويًا القائمة، لنتعرف على مركز لاعب الزعيم. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟ ( طالع التفاصيل )

الإفلاس وعيد الميلاد .. أسباب غير منطقية تسببت في فشل تجارب احترافية للاعبين عرب

شهدت السنوات الماضية الكثير حالات فشل تجارب احتراف عدد كبير من اللاعبين العرب بالدوريات الأوروبية، وذلك مع اختلاف الأسباب، ولكن هناك أسباب غير منطقية وغريبة وراء قصص عدم نجاح تلك التجارب. ( طالع التفاصيل )