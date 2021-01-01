أخبار الهلال اليوم | كويلار يحل أزمة فنية .. وموعد عودة محمد كنو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 5 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

كويلار يحل أزمة تشكيل الهلال أمام الرائد

أصبح الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال، جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الرائد، بعد اجتياز اختبارات طبية، حيث شارك بعدها في الحصة التدريبية على ملعب النادي.

كويلار أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الرائد، ليحل أزمة التشكيل، حيث سيجعل المدافع محمد جحفلي يلعب في مركزه، بعدما كان مرشحًا للعب في مركز المحور بجوار عبد الله عطيف.

محمد كنو يعود للمشاركة أمام القادسية

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام القادسية، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

كنو أنهى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لإصابة تمدد الرباط الجانبي للركبة، والتي تعرض لها خلال شهر فبراير في مباراة أبها.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، على تشكيل الفريق، الذي سيخوض به مباراة الرائد.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، عبد الله عطيف.

خط وسط هجومي: سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميس.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الزعيم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب. " اقرأ التفاصيل "