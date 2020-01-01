أخبار الهلال اليوم | نبأ سار وكشف سر تألق الشلهوب الدائم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ...

خاص | مدرب اللياقة السابق في الهلال: هذا سر تألق الشلهوب الدائم، واللاعب السعودي محترف وملتزم تمامًا

جول النسخة العربية يُجري حوارًا خاصًا مع ألفارو فيليب مدرب اللياقة البدنية السابق في الهلال والوحدة. ( طالع التفاصيل )

خاص جول .. الهلال يتوصل إلى اتفاق لبقاء صالح الشهري ونبأ سار قريبًا

كشفت مصادر خاصة لجول عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال مع إدارة الرائد من أجل تمديد عقد اللاعب صالح الشهري المعار للفريق الأزرق. ( طالع التفاصيل )

اسم الهلال يضاعف قيمة ملعب الجامعة 84 مرة

الأمر تغير بعد ذلك بشكل واضح، بعدما قامت شركة صلة الراعي الرسمي لنادي الهلال بالاستثمار في الملعب. ( طالع التفاصيل )

طلب خاص من رازفان لوشيسكو قبل مواجهة الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية محلية عن أولى طلبات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال قبل عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

النصر يتصدر المراكز الأولى والهلال متذيل .. المتوجون بأعلى معدل للنقاط

نستعرض ترتيب الفرق من حيث الأعلى حصدًا للنقاط في آخر عشر سنوات بالدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم خلال الشهر الحالي

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو الجاري. ( طالع التفاصيل )

"امنحوا الدوري للأهلي"، واستعدادات الأندية السعودية .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 16 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 16 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )