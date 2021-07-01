أخبار الهلال اليوم | كنو مطمعًا للوكلاء ومدة عزل جارديم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

"أنقذهم جوميس مرة .. لو يريد الهلال بطولات عليه بهذا الأمر"

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل، بشأن ما ينتظر نادي الهلال خلال الموسم المقبل، فيما يخص المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية. ( طالع التفاصيل )

كنو مطمعًا للوكلاء

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عدد من وكلاء اللاعبين يحاولون الظفر بإدارة أعمال محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، خلال الفترة الحالية، قبل أن يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم بيناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يملك وسيطًا حاليًا بعدما انتهى عقده مع غرم العمري.

الفرج يغيب عن تدريبات الأخضر

غاب سلمان الفرج؛ لاعب وسط الهلال، عن مران المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس الأربعاء، بعدما شعر بحالة من الإجهاد الخفيف.

اللاعب خاض تدريبات خاصة منفردًا، لكن من المنتظر أن يشارك في مران الليلة بصورة طبيعية.

مدة عزل جارديم

تقرر أن يخضع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، لفترة عزل صحي لمدة يومين فقط، على أن يقود بعدها تدريبات فريقه الجماعية بصورة طبيعية.

بعض التقارير كانت قد زعمت أنه سيدخل في عزل لمدة أسبوع، بعدما وصل للرياض أمس الأربعاء.

ومن المقرر يعود الزعيم لتدريباته بعد فترة راحة دامت شهرًا، خلال الأيام المقبلة، على أن يطير بعدها للنمسا لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد.

هل يغيب كنو عن معسكر النمسا؟

أكدت صحيفة "الرياضية" أن محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي في مدينة دبي الإماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي سيحدد قدرته على الدخول تدريجيًا في البرنامج التدريبي مع انطلاق فترة الإعداد، لكن المؤكد أنه سيكون في مقدمة قائمة الفريق المتجهة للنمسا، لإقامة معسكر إعداد.