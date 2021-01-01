أخبار الهلال اليوم | كاريلو يسخر من نفسه وصفقتان من العيار الثقيل على رادار الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مقللًا من قدرات نفسه .. كاريلو يسخر من ترشيحه لريال مدريد

سخر أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي، من قدراته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد ترشيحه للانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي. ( طالع التفاصيل )

رازفان لوشيسكو: توقعت أن يسقط الهلال بسبب مسؤوليه

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، أن والده ميرسيا لوشيسكو، شعر بغضب كبير بعد إقالته، موضحًا أنه يحتاج لوقت كي يخوض تجربة جديدة. ( طالع التفاصيل )

تقارير .. الهلال يقدم راتبًا 3 ملايين يورو لضم صانع ألعاب بورتو البرتغالي

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن محاولات الهلال لتدعيم مركز صناعة اللعب استعدادًا للموسم المقبل، من أجل تجديد دماء الفريق. ( طالع التفاصيل )

الموسم الأخير لجوميس؟ .. الهلال يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم بشكتاش

يواصل الهلال السعودي البحث لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان قد تعاقد مع المهاجم عبد الله الحمدان من الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي. ( طالع التفاصيل )

قبل لقاء الوحدة .. الهلال يخسر مهاجمه وعودة أولى المصابين

يواصل الهلال السعودي بقيادة روجيرو ميكالي، استعداداته لمواجهة الوحدة، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

استغلال الهلال وسوء حظ الأهلي والنصر .. ماذا ينتظرنا بالجولة 23 من الدوري السعودي؟

جولة مميزة في انتظار جمهور الكرة السعودية والعربية عامةً هذا الأسبوع، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تنطلق الجولة الـ23 اليوم الأربعاء، وتنتهي غدًا الخميس. ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري السعودي الأسبوع 23 | اختبار صعب لهجوم الشباب، وثق بالهلال

جول النسخة العربية يقدم اليوم نصائح الفانتاسي للجولة الـ23 من الدوري. ( طالع التفاصيل )