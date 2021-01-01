أخبار الهلال اليوم | جسر ذهبي للمدرب الجديد وفييتو في شكل جديد بالكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بعد أن رفض النصر .. الهلال يمنح لوسيان فافر "جسرًا ذهبيًا" للعمل بالخليج

لا ينوي مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الاعتماد على روجيرو ميكالي؛ المدير الفني الحالي للفريق، في الموسم المقبل، إذ وضع عينه على السويسري لوسيان فافر؛ المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند الألماني. ( طالع التفاصيل )

خلاف بين الهلال والأهلي في اجتماع الرابطة ورينارد يعارض اقتراح الأندية!

شهد اجتماع لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الذي عُقد أمس الثلاثاء، خلافًا في وجهات النظر بين ممثلي ناديي الهلال والأهلي. ( طالع التفاصيل )

فييتو في شكل جديد أمام الاتحاد

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، سيغير مركز لوسيانو فييتو؛ لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة ، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة أن ميكالي وضع فييتو كخيار أول لتعويض غياب سالم الدوسري، إذ سيدفع به في مركز الجناح الأيسر، على أن يلعب أندريه كاريلو كجناح أيمن، وبافيتمبي جوميس في الأمام.

قائمة غير مبشرة للنمور لكن نجم العميد يفرض نفسه .. هدافو كلاسيكو الهلال والاتحاد

هذا الأسبوع ينتظرنا أحد لقاءات الكلاسيكو بين العميد والزعيم، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذه المباراة التي لا ينتظرها الجمهور وحده، إنما اللاعبون كذلك، لتقديم أنفسهم ووضع بصمتهم بطريقة تظل خالدة في التاريخ. ( طالع التفاصيل )

صدمة للجماهير السعودية .. مباريات دوري أبطال آسيا لن تُبث تليفزيونيًا!

أكد نضال بحران؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباريات دوري الأبطال لن تُبث تليفزيونيًا عبر القنوات السعودية، موضحًا أن ربما يتغير الوضع في الربع الأخير من العام الجاري. ( طالع التفاصيل )