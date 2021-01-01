أخبار الهلال اليوم | المفاضلة بين الشهري وجيوفينكو .. والجمعة لا يعرف التعادلات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الوحدة يهدر فرصة التأهل آسيويًا .. وأجمك يكمل مجموعة الهلال بدوري الأبطال

أهدر فريق الوحدة السعودي التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد الخروج من دور الإقصائيات أمام القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق..

وفي المباراة الأولى اليوم من ملحق دوري أبطال آسيا، تمكن أجمك الأوزبكي من التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الغرافة القطري بهدف دون رد. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي يفاضل بين صالح الشهري وجيوفينكو

يفاضل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، بين صالح الشهري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من أجل الدفع بأحدهما في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن ميكالي يفاضل بين الشهري وجيوفينكو، ليكون الضلع الرابع، بجوار الثلاثي، الفرنسي بافيتمبي جوميس والأرجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندريه كاريلو، لتعويض غياب سالم الدوسري المصاب.

جانج بادئ هجمات الهلال أمام الاتحاد

يعتمد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، على الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع الفريق، من أجل بدء الهجمة من الخلف، وذلك لقدرته على هذا الأمر بشكل كبير.

اللاعب الكوري ضمن أكثر اللاعبي تمريرًا بالدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث خلف الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب، وزميله بالهلال جوستافو كويلار.

الجمعة لا يعرف التعادلات في كلاسيكو الهلال والاتحاد

لعب فريقي نادي الهلال والاتحاد في مباراة الكلاسيكو يوم الجمعة من قبل في 5 مباريات، ولم تشهد أي منهم تعادلًا واحدًا، وذلك في ظل تفوق للزعيم.

وشهدت 3 مواجهات فوز الهلال، بينما حقق الاتحاد فوزين يوم الجمعة، على أن تكون المواجهة التي ستجمع بينهما غدًا الجمعة هي السادسة.