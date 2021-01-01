أخبار الهلال اليوم | رسائل جمهور الزعيم للعويران و"لاعب الباطن أفضل من جوميس"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فيديو | العويران يستفز جمهور الهلال: بطولاتكم كلها سرقة

أثار سعيد العويران؛ نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، غضب جمهور الهلال السعودي، بعدما دخل في حوار مع طفل هلالي، اتهم خلاله الزعيم بحصد البطولات "سرقةً". ( طالع التفاصيل )

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شن جمهور نادي الهلال السعودي هجومًا حادًا على سعيد العويران؛ نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، بعد اتهامات الأخير للزعيم بسرقة البطولات. ( طالع التفاصيل )

إسبيريا: لاعب الباطن أفضل من جوميس

اختار الكولومبي دانيلو إسبيريا؛ لاعب القادسية، سالم الدوسري؛ جناح الهلال، كأفضل لاعب سعودي في الدوري واجهه.

وقال الكولومبي، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "الدوسري يتمتع بمهارة وقوة كبيرة، وهو من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، لكنه يأتي بعد، هذا ليس غرورًا، إنما ثقة بالنفس".

وتابع: "أما أفضل المهاجمين فهناك الكثير كفابيو أبرو؛ لاعب الباطن، هو أفضل الأجانب حاليًا، حتى أفضل من بافيتمبي جوميس؛ لاعب الهلال، كونه لا يلعب مع أحد الفرق المنافسة القوية ومع ذلك يسجل كثيرًا".

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