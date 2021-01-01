أخبار الهلال اليوم | 7 لاعبين خارج معسكر آسيا، ومقارنة المعيوف والشناوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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أجنبيان و5 سعوديين خارج معسكر الهلال لدوري أبطال آسيا

يبدأ الهلال الخميس القادم مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بمواجهة أجمك الأوزبكي، وقد قرر النادي دخول اللاعبين في معسكر مغلق بدءًا من مساء اليوم عقب المران المسائي وحتى نهاية دور المجموعات.

واكتفى المدرب روجيرو ميكالي بتواجد 23 لاعبًا في المعسكر، حيث استبعد الثنائي الأجنبي سيباستيان جيوفينكو وجوستافو كويلار لعدم قيدهما في القائمة الآسيوية، بجانب خماسي فريق الشباب الذين تم قيدهم في القائمة.

يُشار إلى أن القائمة القارية تضم 30 لاعبًا بينهم 4 أجانب فقط.

ميكالي يدرس أجمد بالفيديو

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال السعودي على مشاهدة تسجيل لمباراة أجمك الأوزبكي مع الغرافة القطري في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي لُعبت مؤخرًا.

وسجل ميكالي ومساعدوه نقاط القوة والضعف في الفريق الأوزبكي الذي سيفتتح الهلال ضده مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم الخميس القادم.

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