أخبار الهلال اليوم | دور مورايس في الانتصار الكبير، وشروط عودة الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

عبد اللطيف الحسيني يُوضح دور مورايس في الفوز على الشباب

أوضح عبد اللطيف الحسيني الذي أدار مباراة الهلال ضد الشباب يوم أمس دور المدير الفني خوسيه مورايس في الفوز الكبير الذي حققه الفريق بنتيجة 5-1.

الحسيني الذي سيعمل مساعدًا مع مورايس وأدار اللقاء لوجود المدرب الجديد للهلال في فترة الحجر الصحي أكد أن رغبة اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير وتعويضهم عن الأداء المخيب في دوري أبطال آسيا كان خلف هذا الفوز الكبير.

مضيفًا حول دور مورايس "هذا العمل ليس عمل عبد اللطيف الحسيني، بل المدرب مورايس الذي كان على اتصال دائم معي، ولقد وضع البرنامج التدريبي للفريق وتابع كل شيء بالفيديو، تستطيع القول أنني كنت مدرب تنفيذي للمدرب الرئيسي ولذا له الشكر بعد الله على هذا الفوز".

وأتم "اللاعبون أرادوا الاعتذار للجماهير عما حدث في آسيا، وكانت لديهم الرغبة في التعبير عن أنفسهم وتعويض الجماهير وعملوا جميعًا كمجموعة واحدة".

جحفلي: الفوز على الشباب يُقربنا من لقب الدوري

أبدى محمد جحفلي مدافع الهلال سعادته البالغة بالفوز على الشباب في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الفوز لم يحسم تتويجهم بلقب الدوري السعودي بل قربهم خطوة إليه.

وأضاف "الشباب فريق قوي وقدم مباراة طويلة، تأثروا بالطرد بالطبع وقد استغلينا نحن تلك النقطة. حققنا فوزًا مهمًا، لم نُقدم المستوى المأمول في المباريات الأخيرة خاصة في دوري أبطال آسيا، نعدهم بالتعويض في الدوري السعودي، أمامنا 4 نهائيات نأمل في الفوز بهم والتتويج باللقب، نحن لم نتوج به بعد لكن الفوز قربنا خطوة منه".

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