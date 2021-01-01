أخبار الهلال اليوم | عودة القائد، والبند الغريب في عقد الحمدان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

مورايس يبدأ مهمته مع الهلال الأربعاء

وصل خوسيه مورايس المدير الفني الجديد للهلال إلى الرياض يوم الأحد الماضي، ويخضع حاليًا للحجر الصحي حسب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

المدرب سيخضع لمسحة طبية بعد نهاية فترة الحجر للتأكد من سلامته من الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم سيكون قادرًا على قيادة تدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة الشباب.

مورايس سيبدأ مهمته مع الزعيم غدًا الأربعاء، وستكون مواجهة الشباب هي مباراته الأولى مع الفريق.

الفرج جاهز لمواجهة الشباب

بات سلمان الفرج قائد الهلال جاهزًا لمباراة الفريق ضد الشباب يوم الجمعة القادم، إذ شارك في التدريبات يوم أمس الإثنين بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

لاعب الوسط المخضرم غائب عن الهلال منذ تعرض للإصابة خلال مباراة السوبر السعودي أمام النصر، والتي أقيمت في يناير الماضي.

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