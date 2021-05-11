أخبار الهلال اليوم | رسالة ماريجا، وإصابة نجم الوسط

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

ماريجا: فخور جدًا بالانضمام إلى الهلال

قال موسى ماريجا لاعب بورتو الذي سيرتدي قميص الهلال الموسم القادم أنه فخور جدًا بالانضمام للنادي السعودي، واعدًا الجماهير بصناعة التاريخ مع زملائه.

اللاعب المالي نشر مقطع الفيديو الذي استخدمه الهلال للإعلان عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وكتب موجهًا رسالة لجماهير الزعيم "أنا فخور جدًا بانضمام للهلال، شكرًا على ثقتكم في، سنكتب التاريخ معًا".

I am very proud to have joined the Al Hilal team, thank you for your trust in me, we will write history together 💪🏿💙 @Alhilal_EN



أنا فخور جدا بانضمامي لفريق الهلال، شكرا على ثقتكم في، سنكتب التاريخ معا 💪🏿💙 #الهلال #الزعيم #كبير_آسيا @Alhilal_FC pic.twitter.com/qzrQQVNLnc — Moussa Marega (@marega91) May 11, 2021

جانج يُواصل التأهيل واختبار طبي لتحديد جاهزيته لمواجهة الباطن

واصل المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو برنامجه التأهيلي المعد له عقب إصابته في العضلة الخلفية قبل مواجهة الشباب الأخيرة بيومين، وقد تواجد أمس في عيادة النادي وصالة الألعاب البدنية.

ولم يُحسم بعد موقف اللاعب من مواجهة الباطن في الجولة القادمة من الدوري السعودي، إذ سيخضع لاختبارات طبية خلال الأيام القادمة لحسم الأمر.

"العضلة الخلفية" تُبعد عطيف عن مران الهلال

قاد جوزيه مورايس المدير الفني للهلال تدريب الفريق يوم أمس استعدادًا لمواجهة الباطن، وقد حضره الرئيس فهد بن نافل.

وغاب عبد الله عطيف نجم الوسط عن المران لتواجده في عيادة النادي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ولم يُكشف بعد موقفه من خوض مباراة الجمعة.

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