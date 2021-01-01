أخبار الهلال اليوم | عنصر جديد في الجهاز الفني، ووضع الثلاثي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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عنصر جديد في الجهاز الفني للهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال وقعت عقدًا مع محلل الأداء جواو فيليبي للانضمام للجهاز الفني الخاص بفريق كرة القدم بالنادي، وذلك بطلب من المدير الفني روجيرو ميكالي.

ويعمل فيليبي محللًا لأداء اللاعبين وسبق أن خاض عدة تجارب في البرازيل، وقد سبق أن طلب ميكالي الذي خلف رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال تدعيم جهازه المعاون بعدد من العناصر.

الثلاثي المصاب يُواصل العمل ضمن برامجهم التأهيلية الخاصة

واصل ثلاثي الهلال المصاب، صالح الشهري وهتان باهبري ومحمد كنو، العمل ضمن برامجهم التأهيلية الخاصة في عيادة النادي والملعب الرئيسي، وذلك بهدف إعدادهم سريعًا للانضمام للتدريبات الجماعية ثم المباريات.

وبات كنو قريبًا من الانخراط في التدريبات الجماعية، فيما لم يُحدد بعد موعد عودة زميليه للتدريبات، لكن المؤكد هو غياب الثلاثي عن مواجهة الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

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