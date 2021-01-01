أخبار الهلال اليوم | موقف الشهري من مواجهة الوحدة، واختبار لكويلار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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اختبار يُحدد موعد عودة كويلار للتدريبات الجماعية

يخضع جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال إلى اختبار بدني وفني خلال اليومين القادمين للوقوف على حقيقة قدرته اللعب أمام الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل من عدمها.

المدرب روجيرو ميكالي استبعد الكولومبي من مباراة الرائد لعدم وصوله للمستوى الفني والبدني المطلوب رغم تواجده في التدريبات الجماعية في اليوم السابق للمباراة، وذلك عقب تعافيه من إصابة تمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة.

الشهري يغيب عن الوحدة ويتواجد أمام القادسية

رجحت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الهلال غياب صالح الشهري عن مباراة الوحدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي وعودته للعب أمام القادسية في الجولة الـ24 والتي ستُلعب يوم 20 مارس الجاري.

المهاجم السعودي كان قد تعرض لإصابة على مستوى عضلات البطن الجانبية في فبراير الماضي، وقد أنهى برنامجه التأهيلي الخاص بعد تعافيه منها ودخل أمس تدريبات المجموعة التي لم تُشارك أمام الرائد ضمن برنامجه التأهيلي الذي يتضمن عودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

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