أخبار الهلال اليوم | "لا تنسوا جلب ماء زمزم لي"، وتحديد ملعبين لدوري أبطال آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جوميس يطلب ماء زمزم من زملائه في الهلال

أوصى بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال رفاقه الذين أدوا العمرة في مكة المكرمة بإحضار مياه زمزم له.

Habibi don’t forget my ZAMZAM water 🙏🏿😉💙 https://t.co/YvMp7jCrXW — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 12, 2021

كان أحد حسابات مشجعي الهلال على تويتر قد نشر صورة لبعض لاعبي الفريق خلال أدائهم العُمرة، وقد أعاد المهاجم الفرنسي تغريدها معلقًا "أحبائي، لا تنسوا إحضاء ماء زمزم لي".

الهلال يختار ملعبين لمبارياته في دوري أبطال آسيا

أفادت مصادر إعلامية أن الهلال حدد ملعبين لمبارياته في دوري أبطال آسيا 2021.

وأوضح الصحفي عبد الله الحنيان أن الهلال اختار ملعب الملز لمبارياته في دور المجموعات، واستاد الملك فهد الدولي للمباريات الإقصائية حال تأهله.

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