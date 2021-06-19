أخبار الهلال اليوم | مكان وموعد المعسكر الخارجي، وصراع هلالي في كوبا أمريكا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يُحدد موعد ومكان معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الهلال والمدير الفني ليوناردو جارديم اتفقا على إقامة معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد في النمسا.

وحدد الزعيم يوم 12 يوليو القادم لبدء المعسكر الخارجي، على أن يتجمع اللاعبون في الخامس من يوليو المقبل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقياسات البدنية قبل انطلاق المعسكر.

الهلال: 99 بطولة خلال عامين لفهد بن نافل

احتفى تويتر الهلال بإنجازات النادي خلال حقبة الإدارة الحالية برئاسة فهد بن نافل، إذ نشر صورة أوضح خلالها فوز النادي بـ99 بطولة في مختلف اللعبات الرياضية.

وكان نصيب كرة القدم من تلك البطولات 7، أبرزها الدوري السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا، بجانب اللعب في كأس العالم للأندية واحتلال المركز الرابع.

صراع هلالي في كوبا أمريكا

تتجه أنظار عشاق الهلال في الساعات الأولى من صباح الإثنين إلى البرازيل لمتابعة صراع خاص بين نجمي الفريق، جوستافو كويلار وأندريه كاريلو، ضمن مواجهة كولومبيا وبيرو في كوبا أمريكا.

كان منتخب بيرو قد خسر مباراته الأولى أمام البرازيل وسط مشاركة كاريلو 4-0، فيما استطاع الكولومبيون جمع 4 نقاط وقد لعب كويلار لعدة دقائق كبديل في المواجهة الأولى.

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