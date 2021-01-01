أخبار الهلال اليوم | بشرى الفرج وانفجار أسرة العويران

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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نجل خميس العويران: الهلال قدم لنا كلامًا فقط والشكوى لله

أكد حمد العويران؛ نجل الراجل خميس العويران؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، أنه لم يحصل على دخل لقاء الديربي بين الزعيم والنصر، الذي كرمت به إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، والده، مشيرًا إلى أن أسطورة العالمي الأسبق ماجد عبد الله، هو من سانده. ( طالع التفاصيل )

بشرى الفرج

اقترب سلمان الفرج؛ لاعب الهلال، من العودة من جديد للملاعب بعد غياب عدة أشهر، بعدما أجرى عملية جراحية في مفصل القدم بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الفرج استغنى عن العكازين ويستعد للدخول في مرحلة التأهيل البدني وتقوية العضلات، على أن تشهد الأسابيع المقبلة، دخوله لتدريبات الكرة بشكل تدريجي.

باهبري جاهز

أكدت صحيفة "عكاظ" أن هتان باهبري؛ لاعب الهلال، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بعدما غاب لمدة شهرين عن الملاعب، نظرًا لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ.

ومن المنتظر أن يظهر اللاعب في المباراة المقبلة أمام الاتحاد في التاسع من أبريل المقبل.

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أكد عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، أن استضافة الأخضر لمباريات مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، يصب في مصلحته، مشددًا على جاهزيته الكاملة لخوض المباريات بصورة طبيعية بعد عام من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة. ( طالع التفاصيل )