أخبار الهلال اليوم | الاتحاد يُهاجم بالمولد، ولوشيسكو يقترب من نادٍ إماراتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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لوشيسكو مرشح للتدريب في الإمارات

كشفت مصادر صحفية إماراتية اليوم الثلاثاء عن اقتراب رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال من تولي مهمة تدريب أحد أندية الدوري الإماراتي.

ولم تكشف صحيفة الإمارات اليوم صاحبة الخبر عن هوية النادي لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنه يتواجد في مركز متأخر من جدول ترتيب دوري الخليج العربي هذا الموسم.

الغموض يُحيط موقف بريجوفيتش من مباراة الهلال

اختلفت المصادر الصحفية حول موقف ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد من مواجهة الهلال يوم الجمعة في الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

إذ أشارت صحيفة عكاظ إلى خروجه من حسابات المدير الفني للاتحاد فابيو كاريلي، فيما أشارت صحيفة المدينة إلى عودته للتدريبات بعد زوال العارض الصحي.

وأوضحت مصادر أخرى أن كاريلي سيُشرك فهد المولد في مقدمة هجوم العميد بدلًا من المهاجم الصربي.

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