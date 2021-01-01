أخبار الهلال اليوم | "الشباب أقرب للفوز باللقب"، وسباق الأفضل في الدوري السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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طارق النوفل: الشباب أقرب للدوري

قال الناقد الرياضي طارق النوفل أن الشباب هو الأقرب للفوز بلقب الدوري السعودي من الهلال، نظرًا لقوة المباريات المتبقية للزعيم مقارنة بالليث.

إذ قال عبر برنامج الدوري مع وليد "الشباب رقميًا هو الأقرب للدوري، لن يلعب سوى ضد الهلال من الفرق القوية، فيما الهلال سيلعب ضد الثاني والثالث والرابع والسابع".

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