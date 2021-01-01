أخبار الهلال اليوم | موقف رائع من جوميس والأفضل ليس المعيوف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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موقف رائع من جوميس وكريري تجاه عمر هوساوي

أكد عمر هوساوي؛ مدافع الاتحاد السعودي، أن أن ما حدث بينه وبين الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أمر طبيعي ووارد حدوثه في عالم كرة القدم، مشددًا على مسامحته له. ( طالع التفاصيل )

الهلال يعود

يعود الهلال اليوم الأحد بقيادة روجيرو ميكالي؛ المدير الفني، لاستئناف استعداداته لخوض غمار منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم يقع في المجموعة الأولى رفقة الاستقلال الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي وأجمك الأوزبكي.

وكان الأزرق قد تلقى الهزيمة أول أمس الجمعة، أمام الاتحاد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

متجاهلًا المعيوف .. الدعيع يختار أفضل حارس في الدوري السعودي

اختار محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى في نادي الهلال، أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي بالموسم الجاري، إذ لم يكن عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الزعيم الحالي.

ونشر الدعيع صورة مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، معلقًا: "هذا الحارس الافضل في الدوري".

وكان جروهي قد قاد العميد للفوز بالكلاسيكو أمام الهلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المحلي.