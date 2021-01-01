أخبار الهلال اليوم | استعادة العليان وباهبري .. والقادسية يفقد المولد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تقارير .. كويلار يمتلك عرضًا برازيليًا للرحيل عن الهلال

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي الهلال، يمتلك عرضًا من أحد الأندية البرازيلية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كويلار انضم لصفوف نادي الهلال، قادمًا من فلامنجو البرازيلي في صيف 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، في صفقة كانت عسيرة على إدارة الزعيم. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال مع فيتوريا والمدرب الأقرب للزعيم

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة دخول نادي الهلال في مفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر، من أجل تدريب الفريق خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي الهلال يفاوض فيتوريا، من أجل تدريب الفريق، بعد أن تم إقالة لوشيسكو، والاعتماد على البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب المؤقت الحالي. " اقرأ التفاصيل "

القادسية يفقد المولد أمام الهلال

عانى عادل المولد لاعب نادي القادسية، من الإصابة، وهو الأمر الذي جعله يغيب عن تدريبات الفريق أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الهلال المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المولد لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الهلال القادمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يستعيد خدمات العليان وباهبري

أصبح الثنائي مد الله العليان وهتان باهبري جاهزان للمشاركة في مباراة فريق الهلال أمام القادسية المقبلة، بعدما أظهرت التدريبات الجماعية جاهزيتهما.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن العليان وباهبري سيكونا جاهزان للمشاركة في مباراة الهلال أمام القادسية.