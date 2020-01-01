أخبار الهلال اليوم | إدواردو يمتلك عرضًا من الدوري السعودي والمعيوف يعود

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

إيقاف بسبب التهاون بقميص المنتخب

القصة تعود إلى عام 1991 خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد برشلونة عام 1992، وبالتحديد في مواجهة الأخضر السعودي أمام نظيره الأردني. طالع التفاصيل

إدواردو يمتلك عرض سعودي

كشف صحيفة “الرياضية” نقلاً عن البرازيلي مارسيلو بينييرو، وكيل كارلوس إدواردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن تلقيه عروضًا ملموسة وجيدة من أندية سعودية من أجل كسب خدمات موكله بدءًا من الموسم المقبل، مشيرًا إلى منحهم الأولوية من بين العروض الخليجية والدولية الأخرى.

المعيوف يقترب من العودة

اقترب عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد قطعه شوطًا كبيرًا في البرنامج العلاجي عقب تعرضه للإصابة في العضلة.

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