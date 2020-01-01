أخبار الهلال اليوم | أفضل 5 أهداف لجوميس .. والدعيع والثنيان في تشكيل "نصراوي"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 21 مايو 2020 ...

خاص | عسيري يصدم الأهلي .. وكواليس عرضي الهلال والنصر لضمه

رفض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، العرض المقدم من إدارة الراقي لتمديد عقده والبقاء مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

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وينتهي عقد عسيري مع الأهلي في يناير المقبل ويدخل الفترة الحرة الشهر القادم، ويسعى الراقي للحفاظ على اللاعب بسبب قيمته الفنية الذي يقدمها للفريق.(طلع التفاصيل)

بالفيديو .. جوميس يختار أفضل 5 أهداف بقميص الهلال

كشف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال عن أفضل 5 أهداف له بقميص الزعيم منذ انضمامه إلى صفوفه.(طالع التفاصيل)

مدافع النصر السابق يختار الثنيان والدعيع في تشكيلته التاريخية

تحدث البحريني محمد حسين مدافع النصر السعودي السابق، عن مسيرته مع العالمي وأفضل اللحظات خلال مسيرته مع الفريق.

وأكد المدافع البحريني أن تجربته مع النصر هي الأفضل في مسيرته على الإطلاق، وأن الكرة السعودية تختلف بشكل كبير عن باقي الدوريات العربية.(طالع التفاصيل)

تقارير - 300 مليون دولار خسائر حال إلغاء دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن الخسائر المتوقعة في حال إلغاء موسم دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية بسبب الظروف الحالية.

يتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم، وخوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.(طالع التفاصيل)

قرنفل وأوراق مربوطة .. أشهر أعمال السحر في تاريخ الكرة السعودية

يؤمن الجميع بوجود السحر، وعلى الرغم أن الكثير يعتبر اللجوء له من المحرمات، إلا أن ذلك الأمر لم يمنع انتشار المشعوذين والدجالين، حتى وصل بهم الأمر إلى كرة القدم.

ومن يُتابع الكرة السعودية منذ سنوات بالتأكيد سيكون مر عليه مصطلح "الدنبوشي"، وهو الذي تم تداوله أحيانًا بعد المباريات رياضية تشهد كماً كبيراً من الفرص المهدرة، أو انقلاباً في نتيجة، أو مفاجأة مدوية غير محسوبة.

وبقي السحر أو ما يسمى في عرف الرياضيين "الدنبوشي" مصطلحاً دارجاً يحمل بين طياته الحديث عن السحر والشعوذة.(طالع التفاصيل)