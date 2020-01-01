أخبار الهلال اليوم | أرقام قابلة للتحطيم في الموسم الجديد .. وحقيقة منع انضمام عسيري للزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 ...

المزيد من الفرق

72 و5 .. أرقام قابلة للتحطيم في الموسم الجديد من الدوري السعودي

ينطلق السبت القادم الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد شهد الموسم الماضي تحطيم أحد الأرقام التاريخية في البطولة وهو عدد نقاط الفرق المتوج.

إذ جمع الهلال 72 نقطة ليُحطم الرقم السابق الخاص بالنصر موسم 2018-2019 والبالغ 70 نقطة، ذلك الموسم قبل الماضي شهد تحطيم رقم حمزة إدريس الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد ... أسطورة الاتحاد كان قد سجل 34 هدفًا لكن عبد الرزاق حمدالله أحرز 35 هدفًا. (طالع التفاصيل)

الاستقرار المالي والأجانب .. عوامل تدعم حصر المنافسة بين الهلال والنصر

ينطلق السبت القادم الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي تنافس على لقبه خلال الموسمين الماضيين النصر والهلال، وقد تُوج العالمي بلقب 2018-2019 والزعيم بلقب 2019-2020.

الأندية كافة استعدت جيدًا للموسم الجدد وحاولت تهيئة الأجواء الإيجابية ودعم الصفوف لتحقيق أهدافها، سواء بالمنافسة على اللقب أو التأهل لدوري أبطال آسيا أو حتى تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

حقيقة منع عبدالإله مؤمنة انضمام عسيري للهلال

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن حقيقة إجبار عبدالفتاح عسيري على رفض عرض الهلال والانضمام للنصر.

وقال مؤمنة في تصريحات تلفزيونية إنه لم يمنع اللاعب للانضمام للهلال وأن علاقته بالناديين جيدة، وأنه حاول الإبقاء على عسيري بأي طريقة ولكن اللاعب أصر على الرحيل.

رئيس الهلال يرد على جماهير الهلال حول قلة الصفقات

وجه فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي رسالة إلى جماهير الفريق من أجل الاطمئنان على صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب قلة التعاقدات.

وقال بن نافل لصحيفة "الجزيرة"، إن الهلال لا يتعاقد سوى مع احتياجاته فقط، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى التعاقدات الضرورية والمطلوبة فقط.

وأضاف رئيس النادي: "الفريق يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين لا يتواجدون في أي فريق آخر".