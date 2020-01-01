أخبار النصر - تقرير من فيتوريا عن الثلاثي الأجنبي وبلعمري في الصورة

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد 6 أبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين 6 أبريل 2020 ...

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النصر يستقر على الاستغناء عن أحمد موسى

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خطة إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة وتخفيف الأعباء المالية على النادي خلال الموسم القادم.

الإدارة النصراوية تتجه لتقليص رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المرتفعة خلال الموسم القادم، مما سيمنحها فرصة استثمار موارد النادي المالية بالطريقة الأفضل ولضم لاعبين مميزين بأسعار جيدة.

المحور الثاني في خطة إدارة النصر هو الاستغناء عن المهاجم النيجيري أحمد موسى الذي يتقاضى وحده 7 ملايين يورو سنويًا، إذ يرى المسؤولون في النادي أنه لا يُقدم الأداء المطلوب منه مقارنة بهذا الراتب الضخم.

النصر يطلب من فيتوريا تقريرًا فنيًا عن الثلاثي الأجنبي

طالبت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، برفع تقريرًا فنيًا عن ثلاثي الفريق الأسترالي براد جونز، والبرازيليين مايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس.(طالع التفاصيل)

جمال بلعمري يقترب من النصر

اقترب نادي النصر من التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة الليوث.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في علاقة اللاعب بالنادي مما أدى إلى تفكير اللاعب بالرحيل ويكون النصر أول المنتظرين لضمه.

ويسعى النصر للتعاقد مع بلعمري لتعويض رحيل بيريرا الذي سيرحل نهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

زوجة فيتوريا: نشعر بالأمان في السعودية والإجراءات الوقائية صارمة

أكدت سوزانا بارتا زوجة مدرب نادي النصر روي فيتوريا، على أنها تشعر بالأمان في المملكة العربية السعودية حاليًا، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت بارتا إلى أنهم لا يستطيعون العودة إلى البرتغالي بسبب منع الرحلات الجوية من وإلى السعودية كإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وقالت زوجة فيتوريا: "الدوري متوقف ومدارس البنات ولكن علينا الانتظار في الحجر الصحي، والأسرة تشعر بالأمان التام هنا في السعودية".