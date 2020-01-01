أخبار النصر | تحذير لحمد الله والعالمي بدون أجانب

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 9 أبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس 9 إبريل 2020 ...

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إدارة النصر تُحذر عبدالرزاق حمد الله من تكرار سيناريو أمريكا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الإدارة النصراوية السفر إلى المغرب بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي حاليًا.

وقالت التقارير أن إدارة العالمي تتخوف من حدوث أزمة كما حدثت من قبل، حينما تأخر اللاعب عن العودة إلى الرياض وغاب عن الفريق.

وبحسب صحيفة "المواطن" فأن الإدارة حذرت اللاعب من التأخر في العودة إلى السعودية مثلما فعل من قبل؛ حيث تأخر في العودة من أمريكا لتدريبات النصر.

وكان شهر مارس قد شهد أزمة بين اللاعب والمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قرر حينها استبعاده من مباراة النصر والفيصلي في الجولة الـ21 ببطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة النصر بنتيجة 3/ 2.

النصر دون أجانب - أداء جيد ولكن دون ألقاب

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين 7 لاعبين في قائمة كل فريق، وهو ما يُضيف قوة كبيرة لهذه الفرق وللبطولة بشكل عام وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الموسم الأخيرة في المسابقة.

ويمتلك نادي النصر بين جدرانه نماذج أكثر من رائعة للاعبين الأجانب أصحاب الإمكانيات الفنية الخاصة، بل وهناك البعض يُمكن مقارنته بالأفضل في الدوري السعودي للمحترفين. اقرأ التفاصيل

وكيل أعمال الغامدي يكشف موقفه من الانتقال إلى النصر

كشف وكيل أعمال رائد الغامدي، مهاجم فريق الرائد، عن موقف لاعبه من الانتقال إلى صفوف نادي النصر.

وكيل الغامدي قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "لا توجد أي مفاوضات مع لاعبي خلال الفترة الحالية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

ومن المقرر أن تطبق إدارة الرائد اللائحة الداخلية على لاعبهم رائد الغامدي، بتوقيع عقوبة مالية عليه، بعد ظهوره بقميص نادي النصر، عبر مقطع فيديو على حسابه على "سناب شات".