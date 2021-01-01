أخبار النصر اليوم | دعم من الأمير خالد، وأزمة رواتب جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خالد بن فهد بن عبد العزيز يُواصل دعمه للنصر

أعلن نادي النصر رسميًا عن تلقيه دعمًا "سخيًا" من الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز وُجه نحو صرف مكافآت الفوز بالمباريات للفريق الأول وتسديد بعض الالتزامات الإدارية.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن هذا الدعم غير مستغرب من الأمير خالد، وقد سُلم منه للاعبين مكافآت الفوز على الهلال والأهلي والعين.

الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يواصـل دعمه لناديه #النصر 💛 pic.twitter.com/ByM4Uwoczf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 19, 2021

وتوجه صفوان السويكت رئيس النادي بالشكر والتقدير للرمز النصراوي الداعم مؤكدًا أن وقفات الأمير خالد مشهودة ومستمرة.

أزمة رواتب جديدة في النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أزمة رواتب جديدة في النصر تتعلق بالفئات السنية.

وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الفنية في الفئات السنية للنادي لم تحصل على رواتبها الشهرية منذ ستة أشهر، وأضافت أن بعض اللاعبين لديهم مستحقات مالية متأخرة منذ 8 أشهر، مشيرة إلى أن عددًا منهم لم يحصل سوى على راتب واحد فقط منذ وقع عقوده الاحترافية مع النادي.

وكشفت الرياضية عن أن الدعم المالي غائب عن الفئات السنية منذ فترة طويلة، وقد ترك ذلك أثره على المكافآت الخاصة بالفوز في فرق الشباب والناشئين والبراعم، حتى أن لاعبي تلك الدرجات مازالوا ينتظرون صرف 11 مكافأة مالية مستحقة لهم.

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