أخبار النصر اليوم | سجل ممتاز ضد الأهلي في جدة، وإدارة السويكت في مأزق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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إدارة السويكت في مأزق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مأزق كبير واقعة فيه إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، وذلك بعد استقالة 3 من أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الرياضية أن قبول استقالة الأعضاء الثلاثة رسميًا يتطلب عقد جمعية عمومية لاختيار بدلائهم وإلا سيُحل المجلس لعدم اكتمال نصابه القانوني حسب اللوائح والقوانين المنظمة للأندية الرياضية.

وتعمل إدارة النصر حاليًا على إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة أبرزهم معتز المزروع ونواف النهاري مدير التسويق المعين حديثًا في النادي.

سجل ممتاز للنصر ضد الأهلي في جدة

يستعد النصر لمواجهة مستضيفه الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وسيسعى الفريق العاصمي خلال المباراة على الحفاظ على سجله الخالي من الخسائر أمام مستضيفه في جدة منذ عام 2016، حيث يعود تاريخ آخر فوز للأهلي على النصر في جدة إلى مباراة 18 أكتوبر 2015 ضمن الجولة الرابعة من موسم 2014-2015، ووقتها فاز الأهلي 4-2.

لعب الفريقان بعد تلك المباراة 4 مباريات فاز النصر في نصفهم وتعادل في النصف الآخر.

المثير أن بداية عصر المحترفين في الدوري السعودي شهدت تفوقًا واضحًا للأهلي في تلك المباريات، إذ لم يُهزم أبدًا منذ موسم 2008-2009 حتى موسم 2016-2017.

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