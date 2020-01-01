أخبار النصر اليوم | مفاوضات بلهندة وتحفيز اللاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 25 يونيو 2020 ...

وكيل أعمال بلهندة: هناك اهتمامًا من النصر بضم اللاعب المغربي

أكد ويليام دافيلا، وكيل أعمال يونس بلهندة، نجم جلطة سراي التركي، على أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكيل بلهندة قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو سبور" التركية: "هناك اهتمامًا من النصر بضم بلهندة، وسنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم الحالي، ولا استطيع أن أقول بأننا اتفقنا على ذلك الأمر بوضوح، ويمكن للاعب بكل تأكيد الدفاع عن ألوان فريقه".

سلمان الفرج الجديد وموهبة قادمة .. معلومات لا تعرفها عن سلطان العنزي لاعب النصر

نجحت إدارة نادي النصر في ضم موهبة شابة جديدة إلى صفوف فريقها، بعد دخولها في صراع مع نادي الشباب لضم لاعب نادي القيصومة سلطان العنزي.

ويبدو أن سياسة النادي الفترة الأخيرة منصبه على ضم مواهب شابة، وهو بالفعل ما تقوم به إدارة النصر بشكل واضح. " اقرأ التفاصيل "

النصر يحفز لاعبيه قبل عودة الدوري السعودي

حرص صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، على تحفيز لاعبي فريقه، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن إدارة النصر أنعشت حسابات لاعبي الفريق، بإيداع راتب شهر من المستحقات المتأخرة يوم أمس الأربعاء.

خطوة النصر جاءت بهدف تحفيز لاعبي الفريق ودعمهم، قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يعلن عودة فيتوريا وأحمد موسى

أعلن نادي النصر، عن وصول البرتغالي روي فيتوريا والنيجيري أحمد موسى إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لعودة الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد فيتوريا وفيتور كامبيلوس مدرب التعاون وخورخي سيماو مدرب الفيحاء وفيليب قوفيه مدرب الجبلين إلى الرياض، عبر طائرة خاصة مشتركة، ووصل موسى قادمًا من بلاده نيجيريا.