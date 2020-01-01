أخبار النصر اليوم | مرشح لخلافة فيتوريا .. وآدم يفتتح أهدافه بعد الرحيل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 5 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اقرأ أيضًا | صراع العروش .. 9 هدافين سابقين يجتمعون في الدوري السعودي!

فأل سيئ للأهلي وتفوق تاريخي للهلال ولكن .. ماذا ينتظرنا بالجولة 4 من الدوري السعودي؟

تختتم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياتها قبل التوقف الدوري، بخوض الجولة الرابعة، التي تنطلق غدًا الجمعة، وتنتهي يوم السبت المقبل.

المزيد من الفرق

الجولة تشهد مواجهة الوحدة أمام الرائد، الاتفاق أمام الهلال، الباطن أمام أبها، الاتحاد أمام التعاون، العين أمام الأهلي، الفتح أمام الشباب، والنصر أمام القادسية. (طالع التفاصيل)

النصر يبدأ في مفاوضات مع خليفة فيتوريا وينافس الوصل الإماراتي عليه

بدأ مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الدخول في مفاوضات مع مدرب جديد تمهيدًا لإقالة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، على إثر النتائج السيئة منذ بداية الموسم.

العالمي قبل بداية الموسم الجاري، ودع دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل. (طالع التفاصيل)

عبدالفتاح آدم يتحدث عن هدفه الأول بعد الرحيل عن النصر

تحدث عبدالفتاح آدم مهاجم الرائد المنتقل من النصر مؤخرًا، عن هدفه الأول بقميص فريقه الجديد في مرمى الوحدة في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال آدم عبر قناة "الرياضية" السعودية: "هدفي جاء بعد اللعب بدون ضغوطات في الرائد وهو ما يعطي راحة نفسية، وهو عكس ما يحدث في أندية جماهيرية وهو ما يضع اللاعب تحت ضغوطات كبيرة".

مسحة طبية سلبية لمايكون قبل القادسية

أجرى البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر، مؤخرًا مسحة طبية من أجل الاطمئنان على سلامته من فيروس كورونا بعد كثرة الحالات داخل العالمي.

وجاءت مسحة مايكون سلبية، حيث ما أكدت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الأخيرة، ليكون جاهزًا لمواجهة القادسية ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجأة مدوية .. لجنة الحكام تعترف بتعرض النصر للظلم أمام الشباب

اعترفت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، بعدم صحة هدف فريق الشباب الأول، في مباراته أمام النصر بديربي الرياض، باللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الأحد الماضي.

الشباب حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

تحذير في القادسية من أخبار النصر

حذر التونسي يوسف المناعي، المدير الفني لفريق القادسية لاعبيه، قبل مواجهة النصر، من الانسياق وراء الأحاديث الإعلامية حول الظروف التي تحيط بالمنافس، قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ووفقًا لصحيفة الاقتصادية، فإن المناعي طالب لاعبي القادسية، تناسي الأحاديث التي تتردد عن غيابات النصر الكبيرة بسبب إصابات فيروس كورونا، وخوض المباراة بكامل القوة والتركيز.

مساعد فيتوريا يقود لقاء النصر أمام القادسية

كلفت إدارة نادي النصر، المدرب البرتغالي أرنالدو تيكسيرا، المدرب المساعد لمواطنه روي فيتوريا، من أجل قيادة المباراة المقبلة أمام القادسية، والمقرر لها بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن إدارة النصر كلفت تيكسيرا بقيادة الفريق، في ظل إصابة فيتوريا بفيروس كورونا مؤخرًا.

النصر يعلن شفاء لاعبان من فيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية، عن شفاء لاعبان من لاعبي النصر، بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وغيابهما عن المباريات والتدريبات.

وأشارت التقارير إلى أن الفحوصات الطبية أكدت سلامة سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد من فيروس كورونا، ليتمكنا من المشاركة في مباراة القادسية المقبلة.