أخبار النصر اليوم | مدافع ليدز يُشعل صراعًا مع الأهلي، ولا للقرني

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يُنافس الأهلي على مدافع ليدز يونايتد

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن تنافس النصر والأهلي على خدمات المقدوني إزجيان أليوسكي مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي.

المدافع صاحب الـ29 عامًا مرتبط بعقد سينتهي بنهاية يوليو الجاري مع ليدز يونايتد، وقد حاولت عدة أندية أوروبية التعاقد معه مثل روما وجلطة سراي إلا أن عدم الاتفاق على التفاصيل المالية حال دون ذلك.

البلاد أوضحت أن حاجة الفريقين لظهير أيسر دفعتهما للدخول في صراع للفوز بتوقيع أليوسكي، إلا أن مصادر أخرى أفادت أن الأهلي هو الأقرب لضمه خاصة بعد تعاقد النصر مع راميرو فونيس موري مدافع فياريال.

عودة الشمري إلى الرياض

وافق الجهاز الفني للنصر بقيادة مانو مينيزيس على عودة المدافع منصور الشمري إلى الرياض بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال تواجده مع الفريق في بلغاريا.

المدرب البرازيلي وافق على طلب إدارة النادي عودة اللاعب إلى الرياض لتلقي العلاج اللازم، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع.

الشمري لن يكون جاهزًا لمواجهة ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي مساء 13 أغسطس القادم.

النصر ينفي اهتمامه بفواز القرني

نقلت جريدة الرياض السعودية عن مصدر مسؤول في إدارة النصر نفيه وجود أي اهتمام من جانب ناديه بفواز القرني حارس مرمى الاتحاد الذي بات قريبًا جدًا من الانتقال إلى الشباب هذا الصيف.

المصادر الصحفية تحدثت كثيرًا عن استهداف النصر التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، لكن مصدر من الإدارة أكد للرياض عدم صحة تلك الأخبار، إذ قال "تلك الأخبار غير صحيحة أبدًا، النصر لم يكن لديه أي نية للتعاقد مع القرني".

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