أخبار النصر اليوم | مدرب طوارئ بديلًا لمينيزيس واتحاد الكرة يحل مشكلة أيمن يحيى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فيديو | "تاريخ حسين عبد الغني لا يمنحه الشجاعة لمواجهة لاعبي النصر"

يرى الإعلامي عدنان جستنية، أن وجود حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي بنادي النصر السعودي، غير مناسب في ظل عدم قدرته على ضبط لاعبي الفريق. ( طالع التفاصيل )

طلبكم مرفوض .. خطاب من الاتحاد الآسيوي إلى النصر

قوبل طلب نادي النصر السعودي بالرفض من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والخاص بمباريات الفريق في دوري أبطال آسيا 2021. ( طالع التفاصيل )

مدرب طوارئ في النصر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر تواصل المدرب الوطني فيصل سيف لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة التي تسبق انطلاق دوري أبطال آسيا، لحين تمكن المدير الفني الجديد البرازيلي مانو مينيزيس.

أشارت الصحيفة إلى أن سيف سيقود الفريق بدايةً من اليوم.

الاتحاد السعودي يتدخل لحل مشكلة أيمن يحيى

أكدت صحيفة "الاقتصادية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من تولى استخراج تأشيرة أيمن يحيى؛ لاعب النصر، إلى ألمانيا، بعد تأخر الحصول عليها.

ويطير اللاعب لألمانيا لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن.