أخبار النصر اليوم | مؤجلات بدون الدوليين .. وجماهير بالتدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيدرو يشبه لاعبي النصر بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

حرص المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي فريقه في منتصف الملعب، قبل انطلاق تدريبات الفريق أمس الخميس.

إيمانويل مازال يحاول إخراج لاعبي النصر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق على يد الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد. " اقرأ التفاصيل "

بيدرو يقرر فتح تدريبات النصر أمام الجماهير

أكدت تقارير صحفية، على أن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، قرر فتح تدريبات الفريق أمام الجماهير، التي ستحضر ملعب مرسول بارك قبل مباراة الاتفاق.

وأضافت صحيفة "الرياضية" السعودية أن بيدرو يريد أن تأتي الجماهير للاتقاء باللاعبين ومن ثم الاعتذار إليهم، وذلك بعد الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

مؤجلات الهلال والنصر بدون اللاعبين الدوليين

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، إيجاد وقت مناسب للعب مباريات الهلال والنصر المؤجلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن اللجنة تبحث خيارين الأول لعب تلك المباريات خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب بالدوحة، والثاني إجراؤها في أسابيع مزدحمة بالمباريات في يناير.

النصر يفتقد علي لاجامي في مباراة الاتفاق

أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، على أن المدافع علي لاجامي سيغيب عن مباراة فريقه النصر أمام الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

العنزي أكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن لاجامي سيغيب بسبب حصوله على كارت أحمر أمام الهلال بدوري أبطال آسيا، نظرًا لأنها المباراة التالية للفريق بعد خروجه.