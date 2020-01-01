أخبار النصر اليوم | كسر عقدة التعاون ومفاوضات مع ظهير آسيوي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ...

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إدارة النصر تفاوض ظهير أيسر آسيوي

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات متقدمة مع ظهير أيسر آسيوي لتمثيل الفريق ابتداء من الموسم المقبل .

النصر يكسر عقدة التعاون

كسر فريق النصر لكرة القدم عقدة الأرض خلال مواجهاته المباشرة مع نظيره التعاون في الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة منذ الـ30 أكتوبر عام 2014، حيث لعب 11 لقاء لم يخسر فيها المضيف خلال خمسة أعوام، 11 شهرًا، و25 يومًا.

وحقق النصر الفوز على التعاون في بريدة 4 /1 ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد 69 شهرًا و21 يومًا (303 أسابيع) أي ما يعادل 2121 يومًا.

فيتوريا يُشيد باللاعبين

أرجع البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، فوز فريقه أمام التعاون بأربعة أهداف لهدف، الخميس، إلى التنظيم العالي الذي ظهر به لاعبيه خلال المواجهة، مشدداً على أنهم سيلعبون في جميع البطولات من أجل الفوز والمنافسة حتى آخر رمق.

ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

نستعرض سويًا المباريات المتبقية لكلا الفريقين في الدوري لهذا الموسم. طالع التفاصيل