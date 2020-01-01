أخبار النصر اليوم | شرفي نصراوي غاضب من النقد وكشف موقف الغنام وموسى من الإصابات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 27 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 27 أغسطس 2020 ...

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خاص .. النصر يقدم عرضًا للوحدة لضم ظهيره الأيمن

يسعى نادي النصر في الوقت الحالي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد، بعد اقتراب الفريق من فقدان لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح الهلال. ( طالع التفاصيل )

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سلطان الغنام جاهز

أظهرت الفحوصات الطبية، التي خضع لها سلطان الغنام، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، سلامته من الكدمة التي تعرض لها في مواجهة العدالة الأخيرة، والتي أخرجه على إثرها البرتغالي روي فيتوريا، المدرب، بين الشوطين.

كشف إصابة أحمد موسى

الجهاز الطبي بالنصر أكد أن إصابة النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق، عبارة عن شد عضلي ولا تستدعي الكشف عليه بالأشعة في الفترة الجارية، وكان موسى طلب من فيتوريا استبداله بين شوطي مباراة العدالة لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، بعد خشيته من تعرضه لتمزق عضلي.

شرفي نصراوي غاضب من النقد

علق عبدالعزيز أحمد بغلف عضو الشرف الذهبي في النصر على عدد اللاعبين الأجانب المقرر أن ينضموا للفريق في دوري الأبطال.

وقال "بغلف" عبر "تويتر" : العالمي سوف يلعب في آسيا بثلاثة أجانب +لاعب آسيوي .. والبقية لاعبين محليين".