أخبار النصر اليوم | أمرابط: لا أضغط على الإدارة ولكن.. وحقائق لا تعرفها عن براد جونز

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 15 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المرحوم يدعو لتأجيل الخلافات قبل الكلاسيكو

ناشد مرحوم المرحوم؛ نجم النصر السابق، جمهور العالمي بضرورة تأجيل خلافاتهم مع الهلال خلال الفترة المقبل، لحين انتهاء مباراتي الدوري والكأس.

الفريقان يلتقيان نهاية الشهر الجاري، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكتب المرحوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": النصر يواجه فريق الهلال في الدوري والثانية في نهائي كأس الملك وهي تعتبر حدثا مهما للفريقين وهنا يأتي دور الجمهور بجميع أطيافه في دعم العالمي و إظهار الوجه الإيجابي وتأجيل الخلافات حتى نتخطى هذه المرحلة، ولا شك انكم على قدر من المسؤولية، وإن شاء الله مع عودة النجوم تدوم الأفراح".

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لاعب النصر يلتحق بمعسكر الأخضر

التحق مختار علي؛ لاعب النصر، بمعسكر المنتخب السعودي الأول، بعدما سمح له الجهاز الفني للأخضر تحت 23 عامًا.

ويأتي استدعاء مختار في ظل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الوسط سالم الدوسري وعبد المجيد الصليهم في مواجهة جامايكا بالأمس.

فيتوريا يتراجع

أخطر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، إدارة ناديه بتراجعه عن إقامة معسكر داخلي مفتوح بمقر النادي للاعبين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن البرتغالي أوضح أنه من الممكن أن ينطلق المعسكر أواخر الأسبوع الجاري، لحين اكتمال صفوف الفريق بالمتعافين من كورونا والعائدين من المنتخبات الوطنية.

موقف أمرابط من مواجهة الهلال

تأكد جاهزية المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر، لمواجهة الهلال بالكلاسيكو أواخر الشهر الجاري.

وأوضح هوجو كاماريرو؛ مختص التأهيل بالنصر، أن اللاعب اجتاز الاختبارات اللياقية بالأمس، وأظهرت لياقته البدنية أنه سيكون جاهز تمامًا للكلاسيكو بشرط الاستمرار في التدريبات الإضافية

أمرابط: مستعد لتجديد عقدي مع النصر فورًا، لكن الأمر سيختلف بعد يناير

أكد نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي رغبته في الفوز على الهلال والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تطرق للحديث عن مستقبله مع ناديه خلال حواره مع الطباخ السعودي عبد الرحمن بن قاسم. ( طالع التفاصيل )

"اشتباه كورونا" وراء غياب لاعب النصر مع السعودية أمام جامايكا

كشف حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي، عن سبب غياب عبد الله مادو، مدافع الأخضر وفريق نادي النصر، عن مباراة جامايكا الودية، التي أقيمت مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

مأساة ابنه وبطل إنجلترا مع ليفربول .. حقائق قد لا تعرفها عن براد جونز

نعلم العديد من التفاصيل حول الإسترالي براد جونز؛ حارس مرمى النصر، لكننا نقدم لكم اليوم معلومات قد لا تعرفونها عن الحارس المخضرم. ( طالع التفاصيل)

فييتو ورومارينيو .. أجانب من الممكن تجنيسهم لضمهم إلى المنتخب السعودي

يسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، وذلك بهدف تعويض النتائج المخيبة التي حققها خلال نسخة 2018، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، فهل من الممكن أن يقوم الاتحاد السعودي بتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون بالدوري السعودي، من أجل الاستفادة منهم مع الأخضر؟

وتمتلك الأندية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عددًا من اللاعبين المحترفين المميزين، وهناك عددًا منهم من الممكن أن يتم الاستفادة منهم عن طريق تجنيسهم وضمهم لصفوف المنتخب السعودي.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز اللاعبين بالدوري السعودي، من الممكن أن يستفيد بهم المنتخب السعودي عن طريق تجنيسهم. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد جامايكا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ( طالع التفاصيل )

تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباريات "منطقة الشرق"، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل. ( طالع التفاصيل )