أخبار النصر اليوم | موقف عسيري ومختار ومارتينيز من مواجهة أبها، وبداية عهد عبد الغني

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حسين عبد الغني يبدأ عمله مع النصر

وصل حسين عبد الغني الرياض فجر اليوم ليبدأ مهام عمله كمدير تنفيذي لفريق كرة القدم في النصر، ومن المقرر أن يعقد اليوم عدة اجتماعات مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

النصر يُواصل استعداداته لمواجهة أبها في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

موقف مارتينيز من مواجهة أبها لم يُحسم بعد

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بيتي مارتينيز لاعب النصر يوم أمس إصابته بكدمة في القفص الصدري نتيجة احتكاكه مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتواجد اللاعب في عيادة النادي يوم أمس وقد أكد للجهاز الطبي تراجع حدة الآلام وأبدى أمله في دخول التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة أبها القادمة، لكن رغم هذا إلا أن موقفه لم يُحسم بعد.

إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مارتينيز سيخضع اليوم لاختبارات طبية لتحديد قدرته على خوض المران ومواجهة أبها يوم الخميس القادم من عدمها.

تدريب النصر المسائي أمس .. غياب ثلاثة وحديث فيتوريا

استأنف النصر تدريباته يوم أمس لأول مرة بعد خسارته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وقد غاب عن المران الثلاثي جونزالو مارتينيز وعبد الفتاح عسيري ومختار علي، إذ واصلوا العمل ضمن برامجهم التأهيلية داخل مقر النادي.

واستبق المدرب روي فيتوريا المران بعقد اجتماع مطول مع اللاعبين حثهم خلاله على نسيان مباراة الهلال والتركيز على تحسين الأداء والنتائج في الفترة القادمة.

وقد تضمن المران عددًا من التدريبات البدنية والتكتيكية.

عسيري خارج مباراة أبها، ومختار علي في الانتظار

بات مؤكدًا خروج عبد الفتاح عسيري من حسابات النصر لمباراة أبها في الدوري السعودي يوم الخميس القادم، إذ لم يتعاف بعد من إصابته في عضلة الساق والتي تعرض لها قبل شهر تقريبًا.

من جانب آخر، ينتظر المدرب روي فيتوريا تقريرًا طبيًا حول الحالة الصحية لمختار علي الذي غاب عن نهائي كأس الملك أمام الهلال لمعاناته من آلام في الحوض، وذلك لحسم موقفه من مواجهة أبها من عدمها.

فيديو | مفاجأة من العيار الثقيل حول شكوى النصر الآسيوية إلى الكاس