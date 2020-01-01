أخبار النصر اليوم | شفاء وليد عبد الله من كورونا، وخطة فيتوريا الإعدادية للديربي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 9 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 9 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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وليد عبد الله يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن وليد عبد الله حارس مرمى النصر تعافيه من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والذي أصابه مؤخرًا وأبعده عن مباريات فريقه في الدوري السعودي.

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ونشر اللاعب السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على سناب شات قال فيه "أحمد الله وأشكره، وأشكر جميع من وقف بجانبي ودعمني وأعتذر لمن لم أرد عليه".

فيتوريا يُحدد خطته لإعداد النصر لديربي الرياض

حدد روي فيتوريا المدير الفني للنصر خطته لإعداد الفريق لمواجهة الهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وقد طلب المدرب البرتغالي من إدارة ناديه إقامة معسكر داخلي للاعبين يتخلله مباراتين وديتين إحداهما تكون بتواجد اللاعبين الدوليين فور عودتهم للفريق.

أيمن يحيى الأصغر في قائمة المنتخب السعودي لمواجهة جامايكا

يُعد لاعب النصر الشاب أيمن يحيى أصغر لاعب ضمن قائمة الـ28 لاعبًا التي اختارها الفرنسي هيرفي رينارد للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي الذي سيبدأ اليوم ويستمر لتسعة أيام ويتخلله مباراتين وديتين أمام جامايكا في السعودية.

صاحب الـ19 عامًا سبق أن لعب مع المنتخب السعودي الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، وقد خاض 4 مباريات مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي وظهر بمستوى جيد للغاية.

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