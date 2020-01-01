أخبار النصر اليوم | عضو شرف يفتح النار على إدارة السويكت وماذا قالت الجماهير عن الهزيمة؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 29 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كم حصل النصر بعد خسارة كأس الملك؟

حصل نادي النصر على 5 ملايين ريال بعدما احتل المركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان العالمي قد خسر الكأس بعدما تلق الهزيمة بالأمس أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد.

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حدث نادر وعقدة النصر التاريخية .. ما الذي أسفر عن تتويج الهلال بكأس الملك؟

نجح الهلال في حسم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 لصالحه، ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأرقام التي تم تحطيمها. ( طالع التفاصيل )

ما عذركم القادم و5 مطالب لتصحيح الأوضاع .. ردود أفعال تتويج الهلال بكأس الملك على حساب النصر

نستعرض أبرز ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تتويج الهلال بكأس الملك. ( طالع التفاصيل )

بغلف يفتح النار على إدارة النصر ويطالب برحيلها

فتح عبد العزيز أحمد بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، النيران على مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بعد خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ( طالع التفاصيل )

النصر يكشف حقيقة رصد مكافآت ضخمة حال التتويج بكأس الملك

كشفت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، حقيقة ما تردد حول رصد مكافأة ضخمة للاعبي الفريق، حال الفوز على الهلال والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

لأول مرة في الوطن العربي .. مدرجات افتراضية بنهائي كأس الملك

شهدت مباراة الهلال والنصر، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، توفير وزارة الرياضة السعودية، لشاشات تفاعلية عملاقة، خلف مرمى الفريقين، بما يعرف بالمدرج الافتراضي. ( طالع التفاصيل )

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انطلقت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1957 وقد شهدت العديد من الأبطال المتوجين، نستعرض أكثر الأندية فوزًا بالبطولة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

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