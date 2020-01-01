أخبار النصر اليوم | مدرب مصر يُشيد بالعالمي وأدائه، وما الذي تغير منذ النهائي الأخير؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب منتخب مصر: النصر ليس ضعيفًا

أشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بفريق النصر وأسلوب لعبه، ورغم أنه رشح الهلال للفوز بمباراة نهائي كأس الملك إلا أنه أكد على ضرورة عدم التقليل من قوة العالمي.

إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "اعتلاء الهلال قمة الدوري السعودي، والتراجع الغريب للنصر إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، لا يعني أبدًا حسم الأول مباراة اليوم، فهذه المواجهات لا يمكن التنبؤ مسبقًا بنتيجتها على الإطلاق".

المزيد من الفرق

أضاف "النصر ليس فريقًا ضعيفًا، بل من أفضل الفرق التي تجيد تطبيق التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، وينتهج أسلوب الكرة الشاملة، ولديه اثنان من أفضل لاعبي الدوري السعودي، هما المغربيان عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط".

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فيتوريا يُجهز أقوى أسلحة النصر الهجومية

ركز روي فيتوريا المدير الفني للنصر خلال مران الأمس وهو الأخير لفريقه استعدداًا لمواجهة الهلال مساء اليوم في نهائي كأس الملك على سلاح فريقه الهجومي الأقوى وهو التمريرات العرضية.

المدرب البرتغالي أخضع اللاعبين يوم أمس لتدريبات خاصة على التمريرات العرضية بهدف الاستفادة منها أمام الهلال، خاصة مع عودة عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط للتشكيل الأساسي.

أيمن يحيى يعود لمركزه الأصلي في نهائي الكأس

يُتوقع أن يتواجد أيمن يحيى جناح النصر الشاب في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس الملك مساء اليوم.

صاحب الـ19 عامًا لعب في مركز مختلف خلال ديربي الرياض الذي أقيم ضمن الدوري السعودي الأسبوع الماضي، إذ أشركه روي فيتوريا كمهاجم، لكن مع عودة عبد الرزاق حمدالله سيكون بإمكان يحيى اللعب كجناح مهاجم مجددًا.

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