أخبار النصر اليوم | رسالة خاصة للاتحاد السعودي بشأن حكام الديربي، ورفض الاستئناف

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسالة خاصة من المتحدث باسم النصر للاتحاد السعودي بشأن حكام الديربي

وجه سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر رسالة خاصة للاتحاد السعودي لكرة القدم طالبهم خلالها باختيار طاقم تحكيم أجنبي من النخبة لإدارة لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الـ23 من نوفمبر الجاري.

#الديربي_في_موعده

••أخر مواجهة بين الفريقين #النصر_الهلال شهد كوارث تحكيمية من الحكم الفرنسي الذي صادر حقوق النصر و رفض التعامل مع فيديو var ليخرج النصر خاسراً و يفقد فرصته في استعادة الصدارة

••رسالة لاتحاد الكرة بالحرص على احضار حكام نخبة لضمان ذهاب الفوز للفريق الافضل pic.twitter.com/Naig4WpVOP — سعود الصرامي (@L9arami) November 16, 2020

وأوضح عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أن الحكم الفرنسي الذي أدار المواجهة الأخيرة بين الطرفين لم يكن على القدر المطلوب وأخطأ أخطاءً كارثية تسببت في منح الفوز لمن لا يستحقه.

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الاتحاد الآسيوي أصدر قراره والنصر سيتجه للخطوة القادمة. التفاصيل هنا

إعلامي: أحد عقود الرعاية في النصر قيمته 200 مليون ريال

قال الإعلامي عبد الكريم الحمد أن قيمة أحد عقود الرعاية لنادي النصر وصلت ألى 200 مليون ريال سعودي.

وقد طالب الحمد خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي الأندية الكبيرة بالكشف عن الأرقام والتفاصيل الخاصة بعقود الرعاية التي تُبرمها مثل الأندية الأوروبية.

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المعيوف خارج مباراتي النصر أمام الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الذي أعلن عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يوم أمس سيحتاج لشهر من العلاج والتأهيل قبل الانخراط في التدريبات الجماعية من جديد، مما يعني أنه لن يُفوت فقط ديربي الرياض أمام النصر في خامس جولات الدوري السعودي يوم 23 نوفمبر الجاري، بل كذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين نفس الفريقين بعد عدة أيام من اللقاء الأول.

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