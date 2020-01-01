أخبار النصر اليوم | عقوبات محلية وقارية .. وصدام مع الرائد في كأس الملك

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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دورينا الأغلى (3) | رقم سلبي تاريخي للنصر وقياسي لجوميس وجحفلة بانيجا

جاءت الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مليئة بالإثارة كعادة المباريات بالمملكة، لكنها تميزت بعدد من الظواهر التي جعلتها مختلفة عن سابقيها.

المزيد من الفرق

حتى الآن تتساوى أربعة فرق في الصدارة بسبع نقاط هي: الفتح، الهلال، الشباب والفيصلي، بينما توجد ثلاثة فرق في مؤخرة جدول الترتيب دون أي نقاط ألا وهي النصر وضمك والعين. (طالع التفاصيل)

الأهلي المواجهة الأسهل وصدام صعب للاتحاد .. قرعة كأس الملك 2021

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021.

القرعة هذا العام تقام بنظام مختلف، إذ ستقتصر على فرق دوري المحترفين الـ16، دون أي تصنيفات. (طالع التفاصيل)

السومة وأمرابط في مقدمتهم .. لجنة الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والنصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عدة عقوبات بشأن أحداث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدتها مواجهة الأهلي والنصر.

المباراة أقيمت في 27 من أكتوبر الجاري، وانتصر العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ليصعد إلى النهائي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات على الهلال والنصر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع عقوبات على ناديي الهلال والنصر السعوديين، اليوم الإثنين، على إثر أحداث دوري أبطال آسيا 2020.

الزعيم كان قد تم استبعاده من المشاركة في البطولة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق، ولم يقبل الاتحاد القاري تأجيل مبارياته، لحين اكتمال القائمة بالعدد المطلوب. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة

أُجريت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-21 مساء الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، الموافق 16 ربيع الأول 1442، بجدة، في نسخة من المقرر لها أن تكون استثنائية في ظل ضغط المباريات الكبير بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط في الأشهر الماضية.

هذه النسخة هي الخامسة والأربعين من كأس الملك منذ إنشائها عام 1957 والتي شهدت منافسات قوية على مر العصور، واستطاع فريق التعاون أن يُتوج بالبطولة في النسخة قبل الماضية لأول مرة في تاريخه بعده الانتصار المفاجئ على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، ولكن يبقى الرقم القياسي للبطولة من نصيب الأهلي الذي تُوج باللقب في 8 مناسبات آخرها في عام 2016. (طالع التفاصيل)

إيقاف حكم مباراة النصر والشباب

أفادت مصادر صحفية سعودية أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف الحكم شكري الحنفوش حتى إشعار آخر بعد أخطائه التي ساهمت في انتصار الشباب على النصر في ثالث جولات الدوري السعودي مساء أمس.

الكشف عن تفاصيل مثيرة في تعيين حكم الفيديو لمباراة النصر والشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل مثيرة تخص تعيين حكم الفيديو لمباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي مساء أمس، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

الصحيفة أوضحت أن الحكم تركي الخضير كان المكلف بالتواجد في غرفة الفيديو للمباراة، لكن إصابة محمد الهويش بفيروس كورونا أبعدته عن مباراة الهلال وضمك وجعل لجنة الحكام تُكلف الخضير بإدارتها بدلًا منه.

هذا الأمر أدى لإبعاد الخضير عن لقاء النصر والشباب وتكليف ممدوح الشهدان بالتواجد في غرفة الفيديو خلال اللقاء والذي أثار جدلًا واسعًا مساء أمس.

صفوان السويكت: نطالب بحكام أجانب لكافة مباريات النصر

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