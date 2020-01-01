أخبار النصر اليوم | فيتوريا يستعين بالشباب، ولائحة عقوبات جديدة من اتحاد الكرة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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النصر يستعين بالشباب لاستكمال قائمته أمام القادسية

يخوض النصر اليوم السبت مباراة الجولة الرابعة في الدوري السعودي أمام القادسية وسط ظروف صعبة للغاية بعد تعرض عديد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقد استعان الجهاز الفني برئاسة روي فيتوريا بعدد من اللاعبين الشباب لإكمال قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

ستانلي وهزازي جاهزان لمواجهة النصر

يلعب النصر اليوم أمام القادسية في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وقد جهز يوسف المناعي المدير الفني التونسي للقادسية لاعبه النيجيري ستانلي أوهاويتشي لخوض اللقاء بدلًا من المصاب دانيلو أسبريلا.

من جانب آخر، بات نايف هزازي جاهزًا لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

الهلال لن يتقدم بطلب حكام أجانب للديربي إلا في تلك الحالة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال لن يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمباراة ديربي الرياض أمام النصر سوى بعد التأكد من موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال ترى أن مباراة الجولة الخامسة في الدوري السعودي قد تؤجل حال تم تثبيت نهائي الكأس قبل 28 نوفمبر الجاري.

النصر ينوي التقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الهلال

كشفت صحيفة الرياضية عن نية إدارة نادي النصر التقدم اليوم بطلب استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الهلال وتحمل تكاليفه، ذلك رغم أن اللقاء يُقام على ملعب الهلال.

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