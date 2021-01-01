أخبار النصر اليوم | موقف الرائد النهائي بشأن آدم .. وعقوبة حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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سوريانو: ما حدث للنصر مسؤوليتي .. ولكن!

تحدث فلورين سوريانو المدير الفني المؤقت لفريق النصر، عن التعادل السلبي أمام الوحدات الأردني، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا التي أقيمت أمس الأربعاء.

النصر تعادل سلبيًا أمام الوحدات الأردني، في الجولة الأولى، وخدمته الظروف وتعادل السد مع فولاذ خورستان إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليكون لكل فريق في المجموعة نقطة واحدة. " اقرأ التفاصيل "

قائد الوحدات: لن نكون محطة عبور بدوري أبطال آسيا

عبر أحمد إلياس، قائد فريق الوحدات الأردني، عن رضاه بشأن التعادل السلبي لفريقه مع نادي النصر، وخروج فريقه من المباراة بنقطة واحدة، في أول مشاركة لفريقه بدوري أبطال آسيا.

الوحدات فرض التعادل السلبي على النصر، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الكشف عن عقوبة حمدالله بسبب واقعة الفيصلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، تطورات موقف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بشأن أزمته في مباراة فريقه أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفيصلي، بهدف دون رد، لينفعل حمدالله أثناء خروجه على حامل الكاميرا. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الرائد يحسم قراره النهائي بشأن آدم

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني للفريق، سيحدد موقف عبد الفتاح آدم، لاعب الفريق المعار من صفوف نادي النصر، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

هاسي سيحدد موقف آدم من البقاء مع الفريق حاليًا خلال الموسم المقبل، حيث يحتاج اللاعب لفترة تأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وتنتهي مدة إعارته بنهاية الموسم، وفي حالة رغبة المدرب في استمراره، سيتم التواصل مع النصر لتمديد الإعارة لموسم إضافي.