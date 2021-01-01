أخبار النصر اليوم | بُشرى وليد الفراج، وتعليق الهريفي على حل مجلس الإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فهد الهريفي يُعلق على قرار حل مجلس إدارة النصر

علق فهد الهريفي أسطورة نادي النصر على قرار وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بتوجيه الشكر للوزارة على القرار وتوقيته.

إذ كتب عبر تويتر "شكرًا وزارة الرياضة على هذه الخطوة وعلى هذا التوقيت في إعلان قرارها في فترة التوقف دليل على حرصها على جميع اندية الوطن".

شكراً وزارة الرياضة

على هذه الخطوة وعلى هذا التوقيت

في الاعلان قرارها في فترة التوقف دليل

على حرصها على جميع اندية الوطن .. 👍



طوال الفترة الماضية

كان هناك تحقيقات و حرص من وزارة الرياضة و من سمو الوزير @AbdulazizTF .. 🌹 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) March 21, 2021

أضاف "طوال الفترة الماضية كان هناك تحقيقات وحرص من وزارة الرياضة ومن سمو الوزير (عبدالعزيز بن تركي الفيصل)".

الفراج يزف بشرى لجماهير النصر

زف الإعلامي السعودي وليد الفراج بُشرى لجماهير النصر بشأن انتخابات مجلس إدارة النادي، إذ كشف عبر برنامج الدوري مع وليد عن استعداد شخصية كبيرة للترشح لمنصب الرئيس والتكفل بكافة الالتزامات المالية وقيادة النادي للسنوات الأربعة القادمة.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : غدًا الاثنين سيفتح الترشح لإدارة نادي النصر وسيغلق الجمعة.. يوجد شخص سيترشح ويتكفل بالمبالغ المالية وسيقود النصر لأربع سنوات.. تكليف انسى. #قناة_SBC pic.twitter.com/TegDsNhGmb — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 21, 2021

وأضاف "باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر سيُفتح من الإثنين حتى الجمعة، هناك شخصية كبيرة ستتقدم لمنصب الرئيس، وستتكفل بالالتزامات وستدير النادي للأربع سنوات القادمة، لا يوجد تكليف، عليكم نسيان ذلك. هناك مشاورات جارية حاليًا وإن تمت الموافقة سيكون الرئيس القادم للنصر وأتوقع أن يقود النادي لمرحلة جديدة أكثر تطورًا وتنظيمًا".

بطولات ضائعة وملعب تاريخي وغيرهما .. صفوان السويكت بين الإنجازات والإخفاقات

بين مشاعر الحزن والفرح التي سيطرت على جماهير نادي النصر، رحل صفوان السويكت عن رئاسة العالمي، بعد قرار وزارة الرياضة السعودية، بحل مجلس إدارة القلعة الصفراء، لتنتهي تجربة إدارة جديدة في تاريخ نادي النصر، فماذا قدم السويكت خلال الفترة التي قضاها داخل جدران النادي؟ التفاصيل هنا

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