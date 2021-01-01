أخبار النصر اليوم | أول المرشحين للرئاسة، وحقيقة ترشح منصور البلوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الكشف عن أول قائمة تُقدم ملف ترشحها لانتخابات النصر

كشف برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 السعودية عن أول قائمة تقدمت بملف ترشحها لانتخابات النصر التي ستُقام في الأول من إبريل القادم.

مساعد العقيلي : مصادر الحصاد .. رئيس اتحاد رياضي لأحد الالعاب يتقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النصر.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/deFEWuQr9e — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 22, 2021

ويترأس تلك القائمة مقرن محمد المقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة، ومعه في القائمة لعضوية مجلس الإدارة كلًا من: تركي ناصر الهاجري ونواف ضاحي النهاري ويزيد عماد بن خزيم ومعتز مزروع المزروع وعبد الله عبد السلام التويجري.

الدخيل يُقدم أوراق ترشحه لانتخابات النصر

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن عبد الله الدخيل المكلف بإدارة نادي النصر حاليًا ينوي التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النادي على منصب الرئيس.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أصدرت قرارًا بحل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لوجودة عدة مخالفات ضده، وكلفت الدخيل بإدارة النادي مؤقتًا حتى انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد.

وقد فُتح باب الترشح يوم أمس الإثنين ويستمر حتى الجمعة، وستجري الانتخابات في الأول من إبريل المقبل.

حقيقة ترشح البلوي لرئاسة النصر

نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلال الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من إبريل الجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الناقد الرياضي محمد البكيري.

البكيري أوضح تفاصيل تلك المحادثة بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر ليرد بها على الأخبار التي أثيرت حول ترشح البلوي لرئاسة النادي العاصمي.

خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى #منصور_البلوي رئيس #الاتحاد السابق، ماتردد عن ترشحه لرئاسة نادي #النصر خلفا لرئيسه #السويكت

مؤكدًا إنه ابن البيت الاتحادي. شاكرا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية. مؤكدا ان رجالات ناديهم فيهم الخير والبركة في تولي المهمة pic.twitter.com/uiRK62ZnK2 — محمد البكيري (@m_bukairy) March 22, 2021

إذ كتب "خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق، ما تردد عن ترشحه لرئاسة نادي النصر خلفًا لرئيسه السويكت مؤكدًا أنه ابن البيت الاتحادي. شاكرًا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية. مؤكدًا ان رجالات ناديهم فيهم الخير والبركة في تولي المهمة".

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